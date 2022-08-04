Çarşamba’da “Köyümde Şenlik Var” etkinliği

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen “Köyümde Şenlik Var” programları, 8 Ağustos Pazartesi günü, Dikbıyık Ortaokulu bahçesinde başlıyor. Köyümde Şenlik Var ile çocuklar doyasıya eğleniyor, Çarşambalılar birçok etkinlikle buluşuyor.

Çarşamba Belediyesi düzenlediği “Köyümde Şenlik Var” programlarıyla ilçenin dört bir tarafında belirlenen 9 ayrı noktada pazartesi, salı ve çarşamba günleri saat 19.00’da çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla bir araya gelecek. Köyümde Şenlik Var programları, 8 Ağustos Pazartesi akşamı Dikbıyık Ortaokulu bahçesinde, saat 19.00’da başlayacak. Programın ikinci durağı 9 Ağustos Salı akşamı Çınarlık Ortaokulu bahçesinde gerçekleşecek. Çarşamba akşamı yapılacak Köyümde Şenlik Var programı ise yeşil ile mavinin buluştuğu nokta Çarşamba Orman Park’ta olacak. 143 mahallesi bulunan Çarşamba’da, ortak 9 merkez belirlenerek oluşturulan etkinlikler 3 hafta boyunca devam edecek.

Köyümde Şenlik Var ile çocukları birbirinden güzel sokak oyunları ile dolu bir etkinlik bekliyor. Kıyasıya rekabet, dostluk ve eğlence dolu dakikalara sahne olacak çocuk sokak oyunları etkinliklerinin ardından çocuklar illüzyonist ile buluşacak. Çocuk halk oyunları ekipleri ve yerel sanatçıların konseri ile eğlence dolu dakikalar Çarşambalıları bekliyor.

“Amacımız yüzü gülen çocuklar görmek”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Köyümde Şenlik Var programlarımızın ilkini geçen sene düzenlemiştik. Çarşambamızın kırsal mahallelerini dolaşmış, çocuklarımızın yüzlerini güldürmüş, ailelerini yaşamın stresinden biraz olsun uzaklaştırmaya çalışmıştık. Geleneksel sokak oyunlarından, halk oyunlarına, yerel sanatçılarımızın konserine varan bir yelpazemiz oluyor programlarımızda. Bu yıl da yine mahallelerimizi dolaşacak, hemşehrilerimizle buluşacağız. Bu sene Köyümde Şenlik Var programlarımızın ilkini 8 Ağustos Pazartesi akşamı saat 19.00’da Dikbıyık Ortaokulu bahçemizde başlatıyoruz. İnşallah yine dolu dolu bir programla hemşehrilerimizle bir arada olacağız” dedi.