Çarşamba’da korona denetimleri

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye ilişkin denetimler Samsun’un Çarşamba ilçesinde de devam etti.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri şehrin trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda hem ticari hem özel araç sürücülerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Özellikle araçlarda dezenfektan kullanımına dikkat çeken polis ekipleri otobüslerin iniş ve biniş noktalarında dezenfektan bulundurma konusunda otobüs şoförlerine uyarılar yaptı. Ayrıca yolculara gerekli bilgilendirmelerde bulunan polis ekipleri bu süreçte herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Pandemi(salgın) süreci boyunca denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği öğrenildi.