Çarşamba’da korona denetimleri
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 81 İLİN VALİLİĞİNE GÖNDERMİŞ OLDUĞU GENELGEYE İLİŞKİN DENETİMLER İL İL DEVAM EDİYOR. KORONA VİRÜS VAKALARINDAKİ ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ZABITA VE POLİS EKİPLERİ HEM VATANDAŞA, HEM TİCARİ ARAÇ VE ÖZEL ARAÇ ŞOFÖRLERİNİ SIKI DENETLİYOR.
İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye ilişkin denetimler Samsun’un Çarşamba ilçesinde de devam etti.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri şehrin trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda hem ticari hem özel araç sürücülerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Özellikle araçlarda dezenfektan kullanımına dikkat çeken polis ekipleri otobüslerin iniş ve biniş noktalarında dezenfektan bulundurma konusunda otobüs şoförlerine uyarılar yaptı. Ayrıca yolculara gerekli bilgilendirmelerde bulunan polis ekipleri bu süreçte herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Pandemi(salgın) süreci boyunca denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği öğrenildi.
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