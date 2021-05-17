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Çarşamba’da kaza: 1 yaralı

Samsun’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

SAMSUN 17.05.2021, 17:00
Çarşamba’da kaza: 1 yaralı

Samsun’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Kirazlık Çay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Barış B. idaresindeki 10 P 7155 plakalı hafif ticari araç ile Faruk Ş. idaresindeki 55 AEF 821 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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