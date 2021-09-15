Çarşamba’da İlköğretim Haftası

İlköğretim Haftası münasebetiyle Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

2021-2022 öğretim yılı İlköğretim Haftası kapsamında ilk olarak Belediye Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün anıta çelenk takdiminde protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler katılım sağladı. Çelenk sunulmasının ardından Çarşamba ilçesi Fatih İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende daha sonra haftanın anlam ve önemine ilişkin Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir açıklama yaptı. Müdür Özdemir, yüz yüze eğitimin önemine dikkat çekerek, aşılama çalışmalarında önemli bir yol kat edildiğini ifade etti. Konuşma sonrası öğrencilerin şiir ve müzik dinletisi, ilçe protokolüne çiçek takdimi ve temsili fidan dikimi ile program devam etti.

Temsili fidan dikiminin gerçekleştiği etkinlik Çarşamba Kaymakamı Vekili Ayvacık Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu’nun minikler ile birlikte ilköğretim haftasının coşkusuna ortak olarak ders zilini çalması ile birlikte tamamlandı. Gerçekleştirilen törene, Ayvacık Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.