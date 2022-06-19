Çarşamba’da hünerli eller jüri karşısına çıktı

Samsun Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ‘Yöresel Yemek Şenliği’nde hünerli eller jüri karşısına çıktı. Belediye Başkanı Halit Doğan, ilki düzenlenen yarışmayı geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Çarşamba Belediyesi’nin Türk Mutfağı Haftası’na özel olarak başlattığı ‘Yöresel Yemek Yarışması’nın finali, Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde gerçekleşen Yöresel Yemek Şenliği’nde yapıldı. Çarşamba’da lezzet rüzgârları estiren şenlik, renkli anlara sahne oldu.

Düzenlenen yarışmada ön elemeyi geçen 10 yarışmacı, jüri önünde yarıştı. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada Gurme Eğitmen Şef Haldun Tüzel, Şef Uğur Gömeç, Şef Ercan Yılmaz ve Şef Emrah Zeyyat Karbancıoğlu lezzetli yemeklerin tadına bakarak oy verdi. Yarışmada dereceye girenlere hediyelerini ilçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Yusuf Bayri takdim etti.

“Yarışmamızı geleneksel hale getireceğiz”

Yöresel Yemek Şenliği’ni geleneksek hale getirmeyi planladıklarını dile getiren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamız birçok yöresel lezzeti olan bir ilçe. Yöresel Yemek Şenliği’mizde hem Çarşambalı hanımlarımız lezzetli yemeklerini pişirdiler hem de Yeşilırmak Millet Bahçemizde güzel bir etkinlikle hemşehrilerimizle buluşmuş olduk. Kuşaktan kuşağa lezzet aşılandığı bir program oldu bizim için. İnşallah ilçemizde ‘Yöresel Yemek Şenliği’mizi geleneksel hale getirmiş olacağız. Kıymetli jürilerimize, yarışmamıza katılan Çarşambalı hanımefendilere, etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.