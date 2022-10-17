Çarşamba’da gençler POMEM’e hazırlanıyor

Samsun Çarşamba Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan hazırlık kurslarında 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) eğitimleri devam ediyor.

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursları’nda kursiyerler; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), POMEM, bekçilik ve askeri okullar için de eğitim görebiliyorlar.

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursları’nda gençlerin parkurlara hazırlanma imkanı bulduklarını kaydeden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımız 2020 yılından beri faaliyet gösteriyor. Yüzde 55’lik bir başarı oranına sahibiz. Birçok genç kardeşimiz mesleğe ilk adımlarını atmış bulundu. Bu hususta çok mutlu ve gururluyuz. 29. Dönem POMEM’e hazırlanan gençlerimiz için de kurslarımız devam ediyor aynı zaman da kayıt almaya da sürdürüyoruz. Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımızda uzman antrenör ve diyetisyen kadromuz ile kursiyerlerimize eğitimler veriyoruz. Kondisyonlarını arttırma yönünde yoğunlaşmış bir antrenman programımız var. Böylelikle parkur sürelerini azaltmayı hedefliyoruz. Bu zamana kadar güzel başarılar elde ettik. Bundan sonra da öyle olması için çalışıyoruz” dedi.

“En büyük güvencemiz gençlerimiz”

Başkan Doğan gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Bizim en büyük güvencemiz gençlerimiz. Güçlü Türkiye’nin mimarı; bugünümüzün ve yarınımızın mihenk taşı onlar. Çarşamba’da gençlerimizin en iyi şekilde kendilerini geliştirebilmeli, gerekli imkanlardan yararlanabilmeleri için biz var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimizin başarılarını da gördükçe yaptığımız iş ile bir kez daha gurur duyuyoruz” diye konuştu.