Samsun Çarşamba’da Geleneksel Rahvan At Yarışları heyecanı başlıyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından 18 Eylül Pazar günü, Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek Geleneksel Rahvan At Yarışları’nda sporcular farklı kategorilerde toplamda 151 bin 750 TL’lik ödül için yarışacak.

Çarşamba Belediyesi, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Çarşamba Rahvan Atlı Spor Kulübü paydaşlığında organize edilen Geleneksel Rahvan At Yarışları, 2022 federasyon kulları çerçevesinde, federasyon hakemleri idaresinde 18 Eylül Pazar günü saat 12.00’de Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek.

Rahvan baş, rahvan başaltı, rahvan büyük orta, rahvan küçük orta, rahvan deste, dörtlü taylar, üçlü taylar, ithal a, ithal b, taze beşli, ikili taylar, bayanlar koşusu, yerli dörtnal, Arap dörtnal ve İngiliz dörtnal kategorilerindeki yarışlarda, toplam ödül 151 bin 750 TL.

Çarşamba’da spora ve sporculara yönelik her türlü desteği sürdürdüklerini ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, bu yıl ilçede ikincisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları’nın hem bir geleneği sürdürmek hem de sporun her branşına katkıda bulunmak adına önemli olduğunu belirtti.

Başkan Doğan, “Çarşamba’mızda Geleneksel Rahvan At Yarışı geleneğimizi yaşatıyoruz. Kıyasıya bir rekabet, büyük bir dostluk ortamında gerçekleşecek yarışlarımıza tüm hemşehrilerimizi bekleriz. 18 Eylül Pazar günü ülkemizin farklı yerlerinden gelen rahvan at yarışçılarını ve onların heyecanına, mücadelesine ortak olmak isteyen izleyicileri Çarşamba’mızda ağırlayacağız. Sporun kenti Çarşamba’mızda her branşta varız” diye konuştu.