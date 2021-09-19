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Çarşamba’da Gaziler Günü töreni

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

SAMSUN 19.09.2021, 13:40
Çarşamba’da Gaziler Günü töreni

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çarşamba Belediye Meydanı’nda 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Çelenklerin anıta sunumu sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Konuşma sonrası öğrencilerin şiir dinletilerinin ardından program son buldu.

Çarşamba Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, mülki ve idari amirler, oda ve dernek temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

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