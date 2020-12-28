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Çarşamba’da ev yangını
Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen yangında bir evde kullanılamaz hale geldi.
SAMSUN 28.12.2020, 14:10
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen yangında bir evde kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Cayvar Mahallesi’nde İhsan K.’ya ait olan evde, elektrik kontağından dolayı çıktığı öğrenilen yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
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