Çarşamba’da ev yangını

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yunus Çalışkan’a ait evde kalorifer bacasından çıkan kıvılcımın çatıyı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede evin her tarafını sardı. Yaklaşık 30 dakika içerisinde evin tamamının kullanılamaz hale gelirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucu herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.