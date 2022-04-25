Çarşamba’da “Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği”

Çarşamba Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında 28 Nisan Perşembe akşamı Abdullah Paşa Camisi’nde “Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği” Çarşambalılarla buluşacak.

Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur’an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu Ramazan ayının geleneği "Enderun Usulü Teravih" Çarşamba’da yaşatılacak. Çarşamba Belediyesi, Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu eşliğinde bu kadim geleneği sürdürecek. Enderun Teravih ve Cumhur Müezzinliği programı, 28 Nisan Perşembe akşamı Abdullah Paşa Camisi’nde gerçekleşecek.

Çarşamba Belediyesi’nin Ramazan programı bunlarla da sınırlı değil. 29 Nisan Cuma akşamı Abdullah Paşa Meydanı’nda 20.30’da çocuk etkinlikleri, 21.30’da ney eşliğinde semazen gösterisi, 22.00’de ise Türk tasavvuf müziği sanatçısı Mehmet Kemiksiz ve ekibinin tasavvuf müziği konseri vatandaşlarla buluşacak.

“Ramazan ruhunu ilçemizde yaşatıyoruz”

Ramazan ayının manevi havasını ilçede yaşattıklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli isimleri ilçemizde ağırladık, birçok etkinlikle hemşehrilerimizle bir araya geldik ve gelmeye devam ediyoruz. Osmanlı döneminde uygulanan ‘Enderun Usulü Teravih’ geleneğini Çarşamba’da yaşatıyoruz. Çarşambamızın yetiştirdiği, Türkiye’nin ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Mehmet Kemiksiz ve ekibini ilçemizde ağırlıyoruz. 28 Nisan Perşembe akşamı Abdullah Paşa Camisi’nde gerçekleşecek programımıza tüm hemşehrilerimizi bekleriz. Manevi duyguların yüksek olduğu güzel bir Ramazan ayı yaşıyoruz. 29 Nisan Cuma akşamı da Abdullah Paşa Meydanımızda birçok etkinliğimizle çocuklarımızın yüzlerini güldürecek; 21.30’da ney eşliğinde semazen gösterisi, 22.00’de ise Türk tasavvuf müziği sanatçısı Mehmet Kemiksiz ve ekibinin tasavvuf müziği konseri ile vatandaşlarımızla buluşacağız. Tüm hemşehrilerimizi programımıza bekleriz” dedi.