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Çarşamba’da ekmek 1,50 TL

ÇARŞAMBA İLÇESİNDE FIRINCILAR 200 GRAM EKMEĞİ ARTIK 1,5 TL’DEN SATMAYA BAŞLADI.

SAMSUN 07.11.2020, 13:02
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Çarşamba’da ekmek 1,50 TL

Samsun’un Çarşamba ilçesinde fırıncılar 200 gram ekmeği artık 1,5 TL’den satmaya başladı.

Çarşamba ilçesinde 1,25 TL’den satılan ekmek fiyatlarına zam geldi. 07 Kasım itibarıyla 25 kuruşluk artışla 200 gram ekmek 1,50 TL oldu.

Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanlığı’nca alınan kararla geçerli olan fiyatlar sonrasında fırıncılar yeni fiyat listelerini asarak, müşterilerine duyurdu.

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