Çarşamba’da çocuklar doyasıya eğlendi

Çarşamba Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde, çocuklara karne hediyesi olarak organize edilen Yetenek Sirki yoğun ilgi gördü.

Yarıyıl tatilinde çocuklar eğlenceye doysun diye ücretsiz şekilde düzenlenen Yetenek Sirkine ilgi yoğun oldu. 2 seans şeklinde düzenlenen programa yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Çocukların eğlenceye doyduğu program, renkli anlara sahne oldu. Çarşamba Belediyesi, vatandaşın katılımını kolaylaştırmak adına, ilçenin belirli noktalarından sirk gösterisinin yapılacağı alana otobüs kaldırdı.

Çocuklar için bir karne hediyesi olarak sirk gösterisi düzenlediklerini ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, şunları söyledi:

“Çocuklarımız güldü, eğlendi biz mutlu olduk. Yarıyıl tatili için çocuklarımıza böyle bir hediye düşündük. Aileleri de sağ olsunlar, programımıza katılım yoğun oldu. Ailecek eğlenebilecekleri bir sirk gösterisi ile hemşehrilerimizle buluştuk. Hem büyükler hem küçükler doyasıya eğlendiler. Biz gücünü, sevgiden, mutluluktan, gülen gözlerden alan bir belediyeyiz. Bu tarz kültür sanat organizasyonlarımızla da büyükler, günlük hayatın stresinden bir nebze uzaklaşıyor. Geleceğimizin mimarı gençlerimiz, çocuklarımız eğlenme fırsatı buluyorlar. Rabbim çocuklarımızın yüzlerinden gülücükleri eksik etmesin. İnşallah daha birçok organizasyonla daha çocuklarımız, gençlerimiz, hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz.”