Çarşamba’da “Çanakkale’den İstiklale”

Çarşamba Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde, ‘Çanakkale’den İstiklale’ tiyatro oyunu ile zaferin kahramanlarını anacak. Oyun, 18 Mart Cumartesi akşamı, saat 19.30’da Cemil Şensoy Kültür Merkezinde seyircisiyle buluşacak.

Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümüne özel olarak Çarşamba Belediyesi Tiyatro Okulu tarafından hazırlanan ‘Çanakkale’den İstiklale’ tiyatro oyunu, 18 Mart Cumartesi akşamı saat 19.30’da Çarşambalı seyircisiyle buluşacak.

“Bir destanın adıdır Çanakkale”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Tüm imkansızlıklar içinde bir destanın yazıldığı yerdir Çanakkale. Çanakkale Zaferi; tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin, vatanı için birlik ve beraberlik içinde Çanakkale’de, bütün imkânsızlıklara rağmen verdiği Milli Mücadele’nin destanıdır. 18 Mart, yüz binlerce vatan evladının şehit olduğu ama tarihe altın harflerle ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünün kazındığı günün yıl dönümü. Bu özel günde, Çarşamba Belediyesi Tiyatro Okulumuz, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümüne özel ‘Çanakkale’den İstiklale’ tiyatro oyununu seyircisiyle buluşturacak. Sahneye koyduğumuz bu oyunumuz ile al bayrağımız uğruna mücadele etmiş kahraman ecdadımızı anmış olacağız. Oyunumuzun ilk seansı 17 Mart Cuma günü geleceğin büyüklerine; öğrencilerimize yönelik olacak. 18 Mart Cumartesi akşamı saat 19.30’da ise tüm hemşehrilerimizin katılımına açık olarak gerçekleşecek seansımızda, Cemil Şensoy Kültür Merkezimizde Çarşambalı hemşehrilerimizle buluşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi de oyunumuza bekliyorum” dedi.