Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: ’’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Asgari ücret başta olm
Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralandı.
SAMSUN 04.11.2021, 18:26
Samsun’un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralandı.
Olay, Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Süleymanpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.D. ve E.F. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.D., E.F.’yi bacağından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan ve yaralanan E.F. olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.