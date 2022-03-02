Çarşamba’da Bekir Develi rüzgarı

Çarşamba Belediyesi organizasyonuyla TV programcısı, yazar Bekir Develi, ‘Bizim Hikayemiz’ konulu söyleşisi ve imza günüyle Çarşambalı sevenleriyle buluştu.

Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa ilgi yoğundu. Çarşamba Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında TV programcısı, yazar Bekir Develi, ‘Bizim Hikayemiz’ konulu söyleşi ve imza günüyle Çarşambalılar ile buluştu. Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde, yoğun katılımla gerçekleşen programda izleyiciler keyifli bir akşam yaşadı.

Programa; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“Birbirinden değerli isimleri Çarşamba’mızda ağırlıyoruz”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Televizyon ekranlarından tanıdığımız, sevgili yazar, TV programcısı Bekir Develi’yi Çarşamba’mızda ağırladık. Güzel hikayelerde buluştuğumuz bir akşam oldu. Hemşehrilerimiz de sağ olsunlar büyük ilgi gösterdiler. 7’den 70’e herkesin bir şeyler öğrendiği, durup düşündüğü, gülüp eğlendiği bir program oldu. Biz Çarşamba Belediyesi olarak ilçemizde sosyal ve kültürel etkinliklerle hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Birbirinden değerli isimleri Çarşamba’mızda ağırlıyoruz, güzel programlarda buluşuyoruz. Bizim Hikayemiz konulu söyleşisi, çok değerli ve güzel hikayeleriyle hemşehrilerimize unutulmaz bir akşam yaşatan Bekir Develi’ye ve programımıza katılan herkese teşekkür ederim. İnşallah ilçemizde bu tarz etkinlikleri arttırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.