Çarşamba’da AVM’ye kütüphane yapılıyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde alışveriş merkezi (AVM) içerisine kurulacak kütüphanede çalışmalar devam ediyor.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki alışveriş merkezinde yapımına başlanan ve okuyucular için cazibe merkezi olması beklenen Türkiye’nin AVM içerisindeki ilk geniş kapsamlı kütüphanesinin çalışmalarını yerinde inceleyerek, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’dan bilgi aldı.

Bin 500 metrekarelik kapalı alanda bebek ve çocuk kütüphaneleri, halka açık internet, görme ve işitme engellilere yönelik bölümler ve atölyelerle hizmet verecek olan kütüphanede ayrıca 150 kişilik konferans salonu da bulunacak.