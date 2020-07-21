Çarşamba’da adreste nüfus hizmeti
YENİ KİMLİK KARTI ALABİLMEK İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE GİDEMEYEN HASTA, YAŞLI VE ENGELLİLER, "GEZİCİ KAYIT TERMİNALİ" UYGULAMASIYLA BAŞVURULARINI ARTIK EVDEN YAPABİLİYOR.
Yeni kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurularını artık evden yapabiliyor.
Uygulama için MERNİS üzerinden yardım alan nüfus müdürlükleri, aile kütüklerinin bilgisayar ortamında tutulduğu Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli temel bilgilerden faydalanılabiliyor.
"Tüm işlemler vatandaşların evinden çıkmasına gerek kalmadan tamamlanıyor”
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyo-metrik veriler ile on parmak izi alımından, imzalanan evraklara kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Bu duruma örnek olarak Çarşamba’nın Şeyhgüven Mahallesi’ne giden nüfus memurları, Muharrem Öztürk (88) adlı vatandaşın evinde “adreste nüfus hizmeti” ile tüm bilgileri MERNİS üzerinden alınarak kimlik bilgileri güncellendi ve yeni kimlikte kullanacağı şifresi verildi. Verilen bu şifreyi vatandaşların tüm resmi hizmetlerde kullanabileceği belirtildi.
Başvurusu tamamlanan kişilerin yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evine en geç 1 hafta içinde gönderileceği bilgisi de hatırlatıldı.
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