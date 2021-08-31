Çarşamba’da ‘Açık Sahne Yaz Etkinlikleri’

Samsun’un Çarşamba ilçesinde düzenlenen ‘Açık Sahne Yaz Etkinlikleri’ne katılan vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi tarafından ‘Açık Sahne Yaz Etkinlikleri’ düzenlendi. Abdullahpaşa Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler halk oyunları gösterileri ile başladı, mahalli sanatçıların konserleri ile devam etti. Meydanı dolduran vatandaşlar yerel sanatçıların seslendirdiği parçalara eşlik etti.

3 saat süren etkinlik havai fişek gösterisi ile son buldu.