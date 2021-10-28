banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Çarşamba’da 37 hafız icazet aldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 37 kız öğrenci icazet aldı.

SAMSUN 28.10.2021, 19:26
Çarşamba’da 37 hafız icazet aldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 37 kız öğrenci icazet aldı.

Çarşamba İlçe Müftülüğü Hasbahçe Emine Uğur Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini alan 37 öğrenci için Abdulah Paşa Camisi’nde icazet merasimi düzenlendi. Düzenlenen icazet merasiminde öğrencilere hafızlık belgeleri protokol tarafından takdim edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program ilçe protokolünün konuşması ile devam etti.

"Diyanet İşleri Başkanlığı’na kayıtlı 170 bin 400 hafızımız var"

Açılış konuşması yapan İlçe Müftüsü Osman Karagöz, "37 hafızımız var. Bunların aileleri, hocaları emek verdiler. Bundan sonra her gittikleri yerde bu Kur’an-ı Kerim-i taşıyacaklarını, taşımaktan çok yaşayacaklarının temennisinde bulunuyorum. 2004 yılında başlayan kursumuz 2021 yılına kadar 100’e yakın hafız vermiştir. Şu anda ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı’na kayıtlı 170 bin 400 hafızımız var. Bundan sonraki yıllarda gelecek olan hafızlarla birlikte 200 binli rakamları yine ülkemizde fazlasıyla göreceğimize inanıyorum" dedi.

Sözlerine korona virüsten hayatını kaybeden Çarşamba İlçe Müftülüğüne bağlı Hasbahçe Yatılı Kur’an Kursu yöneticisi Emine Uğur’u anarak başlayan Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bugün çocuklarımızın hafızlık icazet günü. Yine başka çocuklar da orada eğitim alıyor. Hepsini tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım da hafızlara hitaben, "Allah ’Oku’ diye buyurmuş. Sizler de bunu yapıyorsunuz. Hafız oldunuz. Tebrik ediyorum. İnşallah muhafaza edersiniz. Bunu sürdürürsünüz. Buradaki hafız hanımlarımız dünyadaki en önemli şeyi, Kur’an-ı Kerim’i öğrendiler ama sizin ayrılacağınız var. Onun için inşallah ömür boyunca muhafaza edersiniz. Öğrendiklerinizi gençlere, küçüklere öğretirsiniz" şeklinde konuştu.

Merasim, belgelerin verilmesinin ardından öğrencilerin hafızlık yeminlerini etmeleri ile sona erdi. Merasime hafızların aileleri de katıldı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3