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Çarşamba’da 31 kaçak telefon ele geçirildi
Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis tarafından 31 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet tabanca ve 25 adet mermi ele geçirildi.
SAMSUN 29.11.2022, 14:39
Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis tarafından 31 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet tabanca ve 25 adet mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada 31 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.