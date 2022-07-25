Çarşamba ‘Yeşilırmak Şenlikleri’ ile coştu

Samsun Çarşamba Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri" büyük ilgi gördü.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri bu yıl dolu dolu geçti. Off-road oyunları ile başlayan Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında sevilen isimler Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı ve İsmail Altunsaray Çarşambalı dinleyicileriyle buluştu. Festivalin kapanış programı Ekin Uzunlar konseri ile yapılırken binlerce insan unutulmaz anlar yaşadı. 7 bölgeden gelen yaklaşık 250 kişilik halk oyunları ekibi, festival boyunca Çarşamba’da 7 ayrı kültür iklimini bir arada yaşattı. Geleneksel Rahvan At Yarışları ile yüzlerce insan, kıyasıya geçen rekabete ortak oldu.

Yeşilırmak Şenlikleri ile Çarşambalılara özel ve güzel anılar hissettirdiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şenliklerimiz ile binlerce insanımızla bir araya geldik. İnşallah sevginin kenti Çarşamba’mızda daha da güzel etkinliklerle hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

“Hemşehrilerimizin hizmetinde mutlu bir şekilde çalışıyoruz”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hemşehrilerimizin mutluluğu bizlerin mutluluğu… Bu sene çok güzel, çok coşkulu bir programı vatandaşlarımızın katılımıyla yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşilırmak Şenliklerimiz ile 4 gündür meydanlardayız. Halk oyunları ekiplerimiz, değerli sanatçılarımız bizlerle birlikteydi. Ekin Uzunlar konserimiz ile şenliğimizin finalini yapıyoruz. Her bir final, başka bir başlangıcın işaretidir. İnşallah ilçemizde bu tür organizasyonları arttırarak devam ettireceğiz. Çünkü bir şehrin insanları ne kadar mutlu olursa o şehirde günaydın diyerek, selam vererek işe gelir. Çarşamba artık kabuğuna sığmayan kent olma yolunda hızla ilerleyen bir şehir. İnsanların mutlu olduğu ve kent kültürünün hızla arttığı bir şehir olacak değerli hemşehrilerimizin sayesinde. Biz gücümüzü hemşehrilermizden alıyoruz; onların hizmetinde çalışmaya da mutlu bir şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.