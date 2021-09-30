Çarşamba Ticaret Borsası yenilendi

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), üyelerine daha kaliteli hizmet vermeye devam etmek amacıyla hizmet binasında başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Borsa Başkanı Kazım Yılmaz, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) standartlarına uygun olarak, Çarşambamızın yöresel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlayan yeni nesil hizmet alanlarımızı değerli üyelerimize sunmuş olmanın gururu içindeyiz" dedi.

Yirmi yıldır faaliyet gösterdiği beş katlı hizmet binasında yenilenmeye giden Çarşamba Ticaret Borsası tadilat çalışmalarını tamamlayarak yeni hizmet binasını üyelerinin hizmetine sundu. Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba’nın kültürel ögelerine ve yüzyıllardır süren geleneklerine sahip çıkmanın önemi vurgulayarak başladığı konuşmasında bu değerlere layık bir hizmet binası dizaynı yapıldığını, Borsa’nın Çarşamba’nın yöresel ürünlerini tanıtmanın yanı sıra Çarşamba’nın yöresel kıyafetlerini tanıtmak konusunda da öne çıktığını dile getirdi.

“Çarşambamıza ve üyelerimize yakışan hizmeti sunuyoruz”

Yılmaz, “Borsa binamız bir bodrum kat, bir zemin kat, iki hizmet katı ve bir teras kattan oluşmaktadır. Üçüncü katta yaklaşık 200 kişilik alan kapasiteli TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun adını taşıyan konferans salonumuz bulunmaktadır. 10 araçlık otoparka sahip olan binamızın giriş kısmımda ise geniş bir bahçe bulunuyor" diye konuştu.

Borsa giriş katında bulunan fuaye alanına Türkiye’nin ve Karadeniz’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve yörede yetiştiriciliği yapılan fındık, pirinç ve mısırın değerini ve önemini vurgulamak amacıyla fuaye alanına eklenerek sergilendiğini ifade eden Yılmaz, Çarşamba’nın yöresel kıyafetlerini temsil etmesi amacıyla sembolik olarak fındık bahçesinin önünde duran bir kadın ve bir erkek heykeli yapıldığını açıkladı.

Borsa Çarşamba’nın kültürel değerlerine sahip çıkıyor

Yılmaz, “Borsa’nın giriş katında bulunan fuaye alanı, hummalı çalışmalar sonucunda yeni haline kavuştu. Çarşamba’nın sembollerinden fındığın ve fındık bahçesinin canlandırıldığı bu alan, borsamıza gelen üyelerimiz ve misafirlerimizin yoğun ilgi ve beğenilerini topladı. Bizler bu değişim ile yalnızca hizmet katlarımızı yenilemiş bulunmuyoruz, yüzyıllardır süren bir geleneğin de yaşamasını sağlıyor, toprağımıza, insanımıza ve milli değerlerimize sahip çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Borsa tadilat yapım aşamalarının tamamlanmasının ardından Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Kurulu toplantılarının yeni toplantı odalarından gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz, “Yeni hizmet katlarının Çarşamba’ya ve değerli üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sürece büyük katkılar sunan ve Borsamızın tadilat finansmanını sağlayan çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.