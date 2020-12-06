banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Çarşamba sokakları ıssızlığını korudu

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saatlik kısıtlama sürecinde Çarşamba ilçe sokakları sessizliğini korudu.

SAMSUN 06.12.2020, 17:22
1
Çarşamba sokakları ıssızlığını korudu
banner422

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saatlik kısıtlama sürecinde Çarşamba ilçe sokakları sessizliğini korudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın açıkladığı, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar Cuma günü saat 21.00’de başladı. Hafta sonu kısıtlaması pazartesi saat 05.00’e kadar devam edecek.

Kısıtlamanın son gününde Çarşamba sokakları sessizliğini sürdürdü. Çarşamba’da Tarihi Köprü, Zübeyde Hanım Meydanı ve ana arterler bomboştu.

Kısıtlamalar hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arası, hafta sonları ise cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e devam edecek.
Yorumlar (0)
11°
açık