Çarşamba Ragbi grubu lider tamamladı

Çarşamba Belediyespor Kulübü Büyük Erkek Ragbi Takımı, Türkiye 15’li Ragbi Ligi Karadeniz Grubu 1.lik müsabakasını kazanarak grubu lider olarak tamamladı.

Türkiye 15’li Ragbi Ligi Karadeniz Grubu 1.lik müsabakasında Çarşamba Belediyespor Kulübü Büyük Erkek Ragbi Takımı ile Güneysu Spor Kulübü Ragbi Takımı karşılaştı. Çarşamba Belediye Spor Kulübü Ragbi Takımı deplasmanda Güneysu S.K’yı 10-5 skorla yenerek Karadeniz Grubu’nu lider olarak tamamladı.

Çarşamba Belediyespor Kulübü Büyük Erkek Ragbi Takımı Antrenörü Erkan Göral, "2022 yılında Çarşamba Belediye Spor Kulübü olarak ilk kez Türkiye Büyük Erkekler 15 Ligine katıldık. Kadromuzun çoğunluğunu alt yapıdan gelen sporcularımız oluşturuyor. Genç bir kadroya sahibiz. Karadeniz grubunu lider olarak tamamlamak gurur vericidir. Hedefimiz Türkiye 15’li Ragbi Ligi’nde Çarşambamızı en iyi şekilde temsil ederek milli takımlara sporcu kazandırmaktır. Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan’a, sporcularımıza ve takımımıza vermiş olduğu desteklerden ötürü çok teşekkür ederiz" dedi.