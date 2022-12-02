Çarşamba OSB’de yüzde 82’lik ön tahsis sağlandı

Çarşamba OSB’de devam eden altyapı, yönetim binası ve firma inşaatlarının son durumu ile OSB içerisinde yapılması planlanan cami projesiyle ilgili çalışmaların görüşüldüğü toplantı, Vali Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, OSB yönetimi ve yatırımcı iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yatırımcılar tarafından yoğun talep gören tüm OSB’lerde yükselecek fabrikalarla Samsun’u tam bir sanayi şehrine dönüştürmeyi, bu sayede de Samsun ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamayı ve istihdam oranına büyük bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Vali Dağlı, "Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan toplam 526 bin metrekarelik sanayi parselinden 434 bin metrekarelik bölümünün ön tahsisi tamamlanmıştır. 43 adet sanayi parselinden, 33 adetinin ön tahsisi gerçekleşmiş olup alan bazında yüzde 82’lik bir tahsis sağlanmıştır. Bugün itibarıyla Organize Sanayi Bölgemizde 9 yatırımcı firmamız inşaatına başlamış olup, altyapı inşaat işleri ise yüzde 45 seviyesinde tamamlanmış, 2023 Mayıs ayı sonunda altyapı işlerimizin bitirilmesi planlanmıştır. OSB’ye yoğun şekilde gelen arsa tahsis ve yatırım taleplerini titiz bir şekilde değerlendirerek, Çarşamba ilçemize getireceği katkıyı en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz" dedi.

Toplantıda, Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yapılması planlanan cami projesiyle ilgili de istişarede bulunduklarını belirten Zülkif Dağlı, gerek altyapı, gerek üstyapı projeleri gerekse de sosyal donatılarıyla Çarşamba OSB’nin örnek bir OSB olacağını ifade etti.