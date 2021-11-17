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Çarşamba OSB’de alt yapı ihalesi yakında

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alt yapı ihalesinin yakında yapılacağını olduğunu söyledi.

SAMSUN 17.11.2021, 14:21
Çarşamba OSB’de alt yapı ihalesi yakında

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alt yapı ihalesinin yakında yapılacağını olduğunu söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba ilçesinde düzenlenen Çarşamba OSB toplantısına katıldı. Toplantının ardından OSB alanında incelemelerde bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OSB’de gelinen aşama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çarşamba ilçesine gelerek ilçede yapımı süren OSB’nin alt yapı ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgiler alan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, daha sonra OSB’de incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen toplantı sonrası Samsun Valisi Zülkif Dağlı, önemli açıklamalarda bulundu.

Çarşamba OSB’de alt yapı ihalesi yakında

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), Samsun il merkezine 37 km, Çarşamba Uluslararası Havalimanı’na 20 km, Samsun Limanı’na 39 km, demiryolu istasyonuna 25 km mesafede olduğunu ve Samsun-Ayvacık devlet karayolu kenarında yer aldığını belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “OSB’nin kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına, Samsun Merkez OSB ve Sanayi Sitelerine yakın olması, konumu itibarıyla OSB’yi çok cazip hale getirmektedir. Tüm bu fırsatların dışında OSB zeminin düz olması yatırımcılarımız için bir başka avantajdır. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağı alanda temizlik ve düzenleme işlemleri tamamlanarak alt yapı inşaatı için hazır hale getirilmiştir. Bugün yapmış olduğumuz toplantıda da büyük bir titizlikle hazırlanan yol, su, kanalizasyon, fiber optik internet, elektrik, bisiklet yolları, dış çevre duvarı ve yönetim binası gibi alt yapı projelerimizin son durumunu görüştük ve değerlendirmelerde bulunduk. 2022 yılı içerisinde alt yapı ihalesinin yapılmasına müteakip arazide alt yapı işlerinin yapımına başlanılmasını öngörmekteyiz. Gerek alt yapı gerekse üst yapı projelerimiz ile buranın yatırımcılarımız tarafından örnek gösterilecek bir OSB olmasını sağlayacağız inşallah. Ayrıca OSB içerisinde faaliyet gösterecek olan yatırımcıların elektrik ihtiyacının ekonomik ve kesintisiz bir şekilde karşılanması için Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği adına 49 yıl süreyle elektrik lisansımızı aldık ve trafo merkezi kurulması amacıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) Organize Sanayi Bölgesi alanında uygun bir parselin tahsisini gerçekleştirdik. Alt yapı inşaatımızla eş zamanlı olarak trafo merkezinin bitirilmesi için TEİAŞ’la görüşmemizi gerçekleştirdik” dedi.

“Büyük katkı sağlayacak”

Vali Zülkif Dağlı, "OSB’nin gerek konumu gerekse sağladığı diğer avantajları nedeniyle yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini ve planlanan sanayi parselinin 3 katı kadar talep alındığını, bu nedenle OSB’de ihracata dayalı ve yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firma ve sektörlerin bulunmasına özen göstereceğimizi daha önceki açıklamalarımızda belirtmiştik. Parsel tahsis talebinde bulunan firmalarımızla birebir görüşerek belirlediğimiz kriterlere göre değerlendirmelerimizi yaptık. Yapacağımız alt yapı inşaatı ile birlikte kendi fabrika inşaatlarına başlayacak ve 24 ay içerisinde işletmesini açacak şekilde firmalarımızın taahhütlerini aldık. Parsellerinin tamamına yakınının tahsisini gerçekleştirdiğimiz OSB’de bazı firmalarımız inşaatına da başladı. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemizin, başta Çarşamba ilçemiz olmak üzere ilimizin genelinde üretim, istihdam ve ilimizin ihracatının artmasına büyük bir katkı sağlayacağına inancım tamdır" diye konuştu.

Vali Dağlı ayrıca, yatırımcıların teknik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla da OSB parselleri arasında bulunan alana meslek lisesi yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuru yapıldığını, konu ile ilgili olarak sürecin devam ettiğini kaydetti.

Toplantıya Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ve idari amirler katıldı.

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