Çarşamba Nüfus Müdürlüğü’nde tadilat

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Nüfus Müdürlüğü binası, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararlar neticesinde yeni görünümüne kavuşması amaçlı tadilata alındı.

Ülke genelinde İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışmaları yapılmaya başlandı. Bu çalışmalar kapsamında ilçe halkına daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” oluşturulmuştu. Bunun üzerine de Çarşamba Nüfus Müdürlüğü binası da tadilat çalışmalarına başlandı.

Yapılan tadilat çalışmaları boyunca Nüfus Müdürlüğü’nün aynı hizmet noktasında hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.