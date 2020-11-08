Çarşamba Medya Akademisi başarıyla tamamlandı

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Belediyesi tarafından gençlere yönelik organize edilen "Çarşamba Medya Akademisi” düzenlenen sertifika töreni ile son buldu.

Akademide gençlere sosyal medya, metin yazarlığı, haber yazma teknikleri, fotoğraf çekimi, temel tasarım teknikleri, video çekim dersleri gibi pek çok farklı alanda dersler verildi. Öğrencilerle sektörde etkili birçok isim bir araya geldi. Eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan “Etkili İletişim ve İnsan Psikolojisi”, ünlü televizyoncu ve spor yorumcusu Haldun Domaç “Televizyon Yayıncılığı”, sunucu Mustafa Göksu “Program Sunuculuğu-Spikerlik ve Diksiyon”, dijital medya yazarı ve sosyal medya uzmanı Ahmet Melih Karauğuz “Yeni Medya”, yazar Emine Şimşek “Metin Yazarlığı” konularında interaktif dersler gerçekleştirdi.

Eğitimlerin son bulmasının ardından düzenlenen törende Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan öğrencilere sertifika ve teşekkür belgelerini takdim etti. Öğrencilere hatıra için çeşitli hediyeler de verildi. Öğrencilerle bire bir sohbet eden Doğan, gelen soru ve görüş önerilerini dinledi. Programda söz alan yerel basın temsilcileri de Çarşamba Medya Akademisi’ni iyi bir çalışma olarak gördüklerini dile getirdi.

Sertifika töreninde konuşan Çarşamba Medya Akademisi Proje Koordinatörü Mehmet Davut Göksu, “Ülkemizin geleceği gençlerimiz hangi alanda yetişmek istiyorsa onlara yardımcı olmak bizim görevimiz. Bu kursu planlarken şunları göz önünde bulundurduk; İletişim Fakültesi okumuş veya okumamış tüm herkes için mental bir zemin hazırladık ve derslerimizi bunun üzerine kurguladık. Bir haftalık eğitim süresince pek çok arkadaşımız sosyal medyayı etkin şekilde kullandı ve çok güzel paylaşımlarda bulundu. Gençlerin bu ihtiyacına cevap veren Çarşamba Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan’a teşekkür ederim” dedi.

Göksu’nun ardından söz alan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Akademi başladığında bir kesim ‘bir haftada gazeteci mi yetiştireceksiniz’ gibi eleştiriler aldık. Ancak bizim amacımız gazeteci yetiştirmek değil, gençlerimizin potansiyelini görerek üzerine ne katabileceğimiz düşüncesi ile yola çıktık. Gençlerimiz burada bakmak ve görmek arasındaki farkı da sanırım görmüşlerdir. Ben tüm katılımcılarımıza ve zaman ayırarak gençlerimizin görüş açısını genişletmeye yardımcı olan hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çarşamba Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Coşkundere ise, “Çok güzel bir çalışma çünkü ilçemizde bir İletişim Fakültemiz var. İletişim Fakültesi’nin yanında Çarşamba Belediyesi’nin yaptığı ‘Medya Akademisi’ de gençler için fayda sağladı. Buraya katkı sağlayan herkese gençlerimize zaman ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Bu projeyi hayata geçirdiği için Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a da teşekkür ediyorum” dedi.