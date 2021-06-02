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“Çarşamba kıvratması” coğrafi işaret tescili aldı

Samsun’un Çarşamba ilçesiyle özdeşleşmiş “Çarşamba kıvratması”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı.

SAMSUN 02.06.2021, 16:44
“Çarşamba kıvratması” coğrafi işaret tescili aldı

Samsun’un Çarşamba ilçesiyle özdeşleşmiş “Çarşamba kıvratması”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı.

“Çarşamba kıvratması” coğrafi işaret tescil belgesi, Türk Patent ve Marka Kurumu’nda düzenlenen coğrafi işaret tescil takdim töreniyle Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz tarafından teslim alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan törende yaptığı konuşmada, “Coğrafi işaret, ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Ülkemizin gerek tanıtımı gerekse bölgesel kalkınma alanında katkı sağlayacak yöresel ürünler arasına Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası bir yenisini daha ekledi. Bugün ‘Çarşamba kıvratması’ coğrafi işaret tescil takdim töreninde bir arada bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür eder, bölgenize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Ahmet Yılmaz ise “Samsun’da Çarşamba kıvratması ile birlikte 15 ürünün coğrafi işaret tescili bulunmaktadır. Bu ürünlerden Çarşamba pidesi, Yumurta topuk Çarşamba ayakkabısı / Çarşamba ayakkabısı ve Çarşamba sekiz köşe kasketi / Çarşamba kasketi de Çarşamba ilçemize aittir” diye konuştu.
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