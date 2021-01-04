Çarşamba Kent Müzesi’nin çalışmaları başladı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba’nın varoluşundan bugüne kadar geçirdiği tarihi süreci nesiller boyu aktarmak adına kurulması planlanan “Çarşamba Kent Müzesi” için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Profesörü İbrahim Tellioğlu ile birlikte yakın zamanda Sungurlu Mahallesi’ndeki tarihi binada açılması planlanan Çarşamba Kent Müzesini yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

“Çarşambalının müzesi olacak “

Çarşamba Belediyesi olarak ilçe tarihinin daha iyi bilinmesi adına birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba, tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Biz de ilçemiz tarihinin gelişimine katkı sunmak ve Çarşamba’nın varoluşundan bugüne kadar geçirdiği süreyi nesiller boyu aktarmak adına bir dizi projeler gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan ‘Çarşamba Kent Müzemiz’ ile birlikte de değerlerimizin daha iyi tanıtıldığı, şehrin varoluşuyla ve yaşadığı süreç ile alakalı herkesin daha net bilgi, fikir sahibi olabilecekleri bir yer kurmuş olacağız” dedi.

Müzede ilçe halkının da Çarşamba tarihine ışık tutacak obje ve fotoğraflarının sergilenebileceğini ifade eden Başkan Doğan, “Çarşambalı hemşehrilerimiz de ‘dedemizin, ninemizin bize bıraktığı böyle bir emaneti var, o da sergilensin burada Çarşamba’nın değeridir’ dedikleri objeler varsa bize iletebilirler. Biz de beraberce değerlendirip, kimden aldığımızı belirterek müzemizde sergileyebiliriz. Bu manada Kent Müzemiz, hepimizin ortak bir müzesi, ortak bir evi haline gelmiş olacak” şeklinde konuştu.

Atatürk’ün ziyaret ettiği ilçe; Çarşamba

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet döneminde Samsun’da ziyaret ettiği tek ilçenin Çarşamba olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Halit Doğan, “Cumhuriyet dönemi içerisinde Samsun ilçeleri arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaret ettiği tek ilçe biziz, bunun da ön plana çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz. O manada da bu müzenin bir farklılık oluşturacağına ben yürekten inanıyorum” dedi.

Başkan Doğan Çarşamba tarihine ve oluşturulan Kent Müzesi’ne verdiği kıymet ve emekten dolayı Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu’na teşekkür ederek, yakın zamanda Çarşambalıların beğenisine ve gezisine sunmayı planladıkları Çarşamba Kent Müzesi’nin şimdiden herkes için hayırlı olmasını dilediklerini sözlerine ekledi.

Yakın zamanda açılması planlanıyor

Çarşamba Kent Müzesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, “Sayın Başkanın dediği gibi Çarşamba Samsun’un en eski kültür merkezlerinden birisi. İlçenin tarihi birikimini ortaya koyabilmesi adına bir müzeye ihtiyacı vardı. Çarşamba’da da bu müzeyi doldurabilecek çok fazla tarihi ve kültürel öğe mevcut. Bize düşen sadece bunları bir araya getirebilmek ve uygun bir dizaynla Çarşambalıların hizmetine sunmak olacak” ifadelerini kullandı.

Çarşambalı kimliğinin ortaya çıkmasında belirli sembollerin olduğunun altını çizen Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, “Çarşambalı kimliğinin ortaya çıkmasında belirli semboller vardır. Biz bu sembolleri doğru olarak yerleştirirsek buraya gelecek çocuklarımız Çarşamba’nın sokaklarında kendilerinden önce yaşayan insanların nerelerden geldiklerini, Çarşambanın hangi tarihi ve kültürel temeller üzerinde yükseldiğini burada görebilecekler. Bu açıdan örnek bir Kent Müzesi olduğunu düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda Çarşambalılar ve milletimizle buluşacak bir müzeyi hazırlamanın heyecanı içerisindeyiz. Şimdiden tüm Çarşambalı vatandaşlara hayırlı olsun” diye konuştu.