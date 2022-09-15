Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Diş Hekimi Hüseyin Avni Özdemir ve beraberindeki heyet, Çarşamba Belediye Başkanı Avukat Halit Doğan ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen Barik Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Doğan ve Çiçek’in makamında gerçekleşen ziyaretlerde, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dt Hüseyin Avni Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Soner Sezgin ve Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Ömer Bir yer aldı.

Çarşamba için çalışıyoruz

Çarşamba Belediye Başkanı Av. Halit Doğan’a nezaket ziyaretinde bulunan Dernek Başkanı Dt Hüseyin Avni Özdemir ve yönetimi, hayata geçirdiği projelerle ilçeye değer katan Doğan’a teşekkür etti. Dernek faaliyetlerini değerlendiren Başkan Doğan ve dernek yönetimi Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği’nin çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Doğan, tüm gayretlerinin Çarşamba için olduğunu ve Çarşamba’nın sosyolojik değerlerini ön plana çıkaran kurumlara hevesle yaklaştıklarını ifade ederek, Özdemir ve yönetimine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü olarak yeni görevine başlayan Barik Çiçek’i tebrik eden Dernek Başkanı Dt Hüseyin Avni Özdemir, Çiçek’e şimdiden ilçeye sunacağı hizmetler için teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Özdemir, “Barik müdürümüzün, güzel Çarşambamıza hizmet eden diğer emniyet müdürlerimiz gibi sayısız işler yapacağından kuşkumuz yoktur. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

“Çarşambalılar Derneği kültürümüzü muhafaza ediyor”

Samsun ve Çarşamba’nın kültürünü muhafaza eden topluluklara sahip olduğuna dikkat çeken Çiçek, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği’nin Samsun ve Çarşamba için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ettiklerine değinen Müdür Çiçek, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği ile birlikte yer alınacak tüm projelere destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. Müdür Barik Çiçek, Özdemir ve yönetimine nazik ziyaretinden ötürü teşekkür ederek dernek çalışmalarında başarılar diledi.