Çarşamba Devlet Hastanesi’nde aşı düzenlemesi

Çarşamba Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturmaması için aşı odaları oluşturuldu.

Çarşamba Devlet Hastanesi’nden yapılan bilgilendirmede, “14 Ocak 2021 tarihinde başlayan Kovid-19 aşılama programı Sağlık Bakanlığımız tarafından 55 yaş üstü vatandaşlarımızın da Kovid-19 aşısı yapılacak gruba dahil edilmesi ve ilerleyen süreçte daha alt yaş gruplarının da eklenecek olması nedeniyle oluşacak hasta yoğunluğu nedeniyle, aşı yaptıracak olan vatandaşlarımıza daha nitelikli hizmet sunumu için hastanemiz polikliniklerinden ayrı ve giriş çıkışı bağımsız alanda 8 kabinden oluşan aşı odalarımız oluşturularak hizmete açılmıştır. Aşı yapılacak gruba dahil olan vatandaşlarımız 182 veya MHRS sisteminden randevu oluşturmak suretiyle tercihlerine göre Sinovac ya da Biontech aşılarını hastanemizde uygulatabilmektedir” denildi.