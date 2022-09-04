Çarşamba Bilim Parkı’nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Çarşamba Belediyesi tarafından, gençlerin bilimle iç içe büyümesini sağlamak amacıyla ilçeye kazandırılan Bilim Parkı’nın açılışını TEKNOFEST Karadeniz’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Selçuk Bayraktar gerçekleştirdi.

Çarşamba Belediyesi’nce ilçede bilim kültürünü yaygınlaştırmak, toplumun bilime olan ilgi ve merakını artırmak amacıyla kazandırılan Bilim Parkı’nın açılışını TEKNOFEST Karadeniz’e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gerçekleştirdi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bilimle büyüyen, bilimle gelişen gençler yetiştirme gayesindeyiz. Bilim Merkezi’miz ve Bilim Parkı’mız bu anlamda hem ilçemiz hem de bölgemiz açısından çok önemli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, TEKNOFEST Karadeniz’de Bilim Parkı’mızın açılışını gerçekleştirmiş olduk. Bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Tüm dünyada gururla Al Bayrağımızı dalgalandıran, geleceğin mucitleri, geleceğin bilim insanlarını inşallah Çarşamba’mızda yetiştireceğiz” diye konuştu.

Bilim Merkezi ve Bilim Parkı sayesinde öğrenciler, fen derslerindeki soyut olan ve 3 boyutlu düşünmeyi gerektiren kavramları, bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı bulacağını ve

Çarşamba’nın geleceğine kalıcı izler bırakmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Doğan, “Çarşamba’mızda gençlerimizin bilimle, sanatla, sporla, eğitimle iç içe büyümeleri en büyük gayemiz. Gençlerimiz Bilim Merkezi ve Parkımız ile hem eğlenecek hem öğrenecekler. Bu da bizim için çok değerli. Öğrencilerimiz teorik olarak öğrendikleri bilgileri, burada pratikte hayata geçirerek keşfetme fırsatı bulacaklar. Bilim Merkezimiz yükseliyor, 6 bin metrekare alanda Bilim Parkımızın çalışmalarını tamamladık. Bilim Parkımızda aynı zamanda Çarşambalı şehidimiz Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer’i anmak, ailesinin vasiyetini yerine getirmek, gençlerimize bir gelecek vizyonu kazandırmak için F4 tipi bir savaş uçağı yerleştirmiştik. Çarşamba’nın geleceğine kalıcı izler bırakmayı hedefliyoruz. Bizim ihtiyacımız olan gençlik TEKNOFEST gençliği. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla TEKNOFEST Karadeniz’de Bilim Parkı’mızın açılışını gerçekleştirmiş olduk. Bizim için ayrı bir gurur kaynağı, kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah milli teknolojisi hamlesine katkı sunacak, bilimle yetişecek, bilim insanı olacak gençlerimizi Çarşamba’mızda yetiştireceğiz. Bilim Parkımız, ilçemize, kentimize ve bölgemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.