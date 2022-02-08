Çarşamba Belediyesi’nden ücretsiz otopark hizmeti

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçedeki park yoğunluğunun önünde geçmek adına Batı Yaka Abdullah Paşa Meydanı Otoparkı ve Doğu Yaka Katlı Otoparkının ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı.

Çarşamba Belediyesi ilçede bulunan 2 büyük otoparkı, ilçedeki park yoğunluğunun önüne geçmek ve vatandaşların otoparkları daha aktif kullanabilmelerini sağlamak adına ücretsiz hale getiriyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın yaptığı açıklamaya göre Batı Yaka Abdullah Paşa Meydanı Otoparkı ve Doğu Yaka Katlı Otoparkı, 9 Şubat Çarşamba gününden itibaren vatandaşların kullanımına ücretsiz olarak sunuluyor.

Otoparklar ücretsiz oluyor

Konuya dair açıklamalarda bulunan Başkan Halit Doğan, “Vatandaşlarımızın daha iyi hizmete ulaşabilmesi ve şehrimizdeki park sorunun önüne geçebilmek adına bundan sonra otoparklarımızı ücretsiz olarak kullanıma sunuyoruz. Çarşamba’mız araç yoğunluğunun fazla olduğu bir ilçe. Biz de bu unsuru gözeterek ilçe merkezimizdeki park yoğunluğunun önüne geçebilmek adına belediyemize ait Batı Yaka Abdullah Paşa Meydanı Otoparkı ve Doğu Yaka Katlı Otoparkını ücretsiz yapıyoruz. Göreve geldiğimizde ilçemizde bulunan parkomatları kaldırmış, böylelikle yol üzeri ücretli otopark uygulaması dönemini sona erdirmiştik. İnşallah bu yeni uygulamamız da şehrimiz için güzel olacaktır. Önceliğimiz hemşehrilerimizin mağdur olmaması, daha iyi bir hizmetten faydalanabilmesi. Bu kapsamda ücretsiz otopark uygulamamız ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olsun” dedi.

“Önceliğimiz hemşehrilerimize hizmet”

Çarşamba’da tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti götürmek en büyük önceliğimiz diyen Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde önceliğimiz hemşehrilerimize en iyi hizmeti sağlamak. Bu doğrultuda sosyal belediyecilik anlamında, yıllarca ilçemizde ücretli devam eden otoparklarımızı, ücretsiz olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Biz Çarşamba Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.