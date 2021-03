Çarşamba Belediyesi’nden Kaykay ve Paten Parkuru

Çarşamba Belediyesi tarafından gençlerin sosyal faaliyetlerini desteklemek ve ilçeye farklı spor alanları kazandırmak amacıyla oluşturulan Kaykay ve Paten Parkuru’nun çalışmalarına başlandı.

Çarşamba Belediyesi tarafından Adapark mevkisinde, toplamda bin 200 metrekarelik bir alanda yapımına başlanan ‘Kaykay ve Paten Parkuru’ iki bölümden oluşuyor. Hem büyük yaş gurubu profesyonel sporcuların hem de becerilerini geliştirmek için çalışan küçük yaş grubundan çocukların uğrak noktası olacak parkurun yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

“Spora ve sporcularımıza değer veriyoruz”

Çarşamba Belediyesi olarak gençlere yönelik her türlü faaliyeti desteklediklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gençlerimize yönelik her türlü faaliyeti destekliyor, spora ve sporcularımıza değer veriyoruz. Gençlerimizin ilçemizde çeşitli etkinlikler gerçekleştirebildikleri, keyifli zaman geçirirken kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak her zaman önceliğimiz. Bu kapsamda hayata geçirmeye başladığımız Kaykay ve Paten Parkurumuz, hem sporsever gençlerimizin hem de bu spora meraklı ve yetenekli çocuklarımızın keyifli zaman geçirirken kendilerini geliştirebilecekleri bir alan olacak. Parkur alanımızda kaykay ve patenin yanı sıra adrenalin sporunu seven, akrobasi bisikleti tutkunu gençlerimiz de pedallarını çevirme imkanı bulacaklar. Kaykay, paten ve akrobasi bisikleti tutkunlarımız güvenli bir şekilde parkurumuzda çalışabilecekleler” dedi.

“Gençlerimiz bizim için çok değerli”

Parkur alanının hem sporsever gençlere hem de bu sporu öğrenmek için çalışan çocuklara yönelik olduğunu belirten Başkan Doğan, “Adapark mevkisinde yapımına başladığımız toplamda 1200 metrekarelik parkur alanımız iki bölümden oluşuyor. Alanın büyük kısmında, kaykay ve paten sporu ile profesyonel olarak ilgilenen gençlerimiz çeşitli egzersizlerini yapabilecek ve hazırlanma imkanı bulacak. Küçük yaş grubuna ait olan kısımda ise çocuklarımız ebeveynleri nezaretinde güvenli bir şekilde bu sporu öğrenmek için çalışacakları, pratik yapabilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri bir alana kavuşmuş olacaklar. Gençlerimiz bizim için çok değerli, inşallah parkur alanımız tamamlandığında gençlerimiz ve çocuklarımız bu alanda keyifli vakit geçirerek çalışma imkanı bulacaklar. İnşallah gençlerimiz pandemi sonrasında kaykay ve patenlerini alarak burada güzel zaman geçirebilecekler. Çarşambamıza yaptığımız her yatırımda gençlerimizi düşünüyoruz, şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.