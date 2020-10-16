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Çarşamba Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek

ERMENİSTAN’IN AZERBAYCAN’A KARŞI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILAR SONRASINDA ÇARŞAMBA BELEDİYESİ BİNASINDAN AZERBAYCAN’A DESTEK AMACIYLA DEV BİR TÜRK BAYRAĞI VE AZERBAYCAN BAYRAĞI ASILDI.

SAMSUN 16.10.2020, 18:19
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Çarşamba Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek

Çarşamba Belediyesi binasına Azerbaycan’a destek amacıyla dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Azerbaycan’a destek amacıyla Çarşamba Belediyesi binasından dev Azerbaycan bayrağı asıldı. Çarşamba Belediye binası drone ile görüntülenirken, ilçedeki vatandaşlar da bayrakla donatılan belediye binasını cep telefonlarıyla fotoğrafladılar. Drone ile çekilen görüntüler, Çarşamba Belediyesi tarafından sosyal medyada platformlarında paylaşıldı.

Yapılan paylaşımlarda “Çarşamba Belediyesi’nden Azerbaycan’a selam olsun” ifadelerine yer verildi.

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