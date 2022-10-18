Çarşamba Belediyesi’nden ‘Akıllı Saha Projesi’

Çarşamba Belediyesi tarafından başlatılan ‘Akıllı Saha Projesi’ ile vatandaşlar belediyeye gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Çarşamba Belediyesi, ‘Akıllı Saha Projesi’ ile teknoloji destekli geliştirdiği altyapısı ile sahada veri toplamaya başladı. Akıllı Saha Projesi ile hem belediye hizmet hızını arttırmak hem de vatandaşları prosedürlerle uğraştırmadan belediyecilik hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Bu proje ile birçok belediye hizmeti vatandaşın evleri ve iş yerlerinin kapısına kadar taşınmış olacak.

“Amacımız hemşehrilerimize daha iyi hizmet”

Konuya dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gelişen, büyüyen Çarşambamızda hemşehrilerimize daha iyi ve nitelikli bir hizmet sağlayabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akıllı Saha projemiz de bu kapsamda Çarşambamız için çok önemli. Teknoloji destekli geliştirdiğimiz altyapımız ile sahada veri toplamaya başladık. Adres bilgi sistemi ile tüm taşınmazların yerinde tespitinin yapılması hedefliyoruz. Porejemiz ile birçok belediye hizmetini hemşehrilerimizin evlerinin, iş yerlerinin kapısına kadar taşımış olacağız. Proje tamamlandığında vatandaşlarımız, kapılarının üzerinde yer alan karekodları mobil cihazlarına taratarak başka herhangi bir işleme gerek kalmadan bağımsız bölümlerdeki bilgilerine ulaşabilecek ve E-Belediye hizmetlerine erişebileceklerdir. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.