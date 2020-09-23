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Çarşamba Belediyesinde ‘termal’ önlem
ÇARŞAMBA BELEDİYESİ TARAFINDAN KORONA VİRÜS SALGININA KARŞI ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA, HİZMET BİNASINA İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GELEN VATANDAŞLARIN TERMAL KAMERA SİSTEMİ’NDE ATEŞİ ÖLÇÜLDÜKTEN SONRA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.
SAMSUN 23.09.2020, 11:24
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Çarşamba Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı ‘termal kamera sistemi’ kuruldu.
Korona virüs salgınına karşı tedbirlerin sıklaştırıldığı Çarşamba Belediyesinde son olarak termal kamera sistemi yerleştirilerek belediye binasına gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor. Ateş ölçümü işlemlerinin ardından HES kodu sorgusu yapılıyor. Ateş ölçümü ve HES kodu sorgusunda herhangi bir olumsuzluk çıkmaması halinde vatandaşlar belediye binasına alınarak işlemlerinin yapılmasına yardımcı olunuyor.
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