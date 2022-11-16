Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde sona yaklaşıldı

Çarşamba Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yeni ve son teknolojinin kullanılacağı merkezde, sadece Çarşamba’ya değil çevre ilçelere de sağlık hizmeti verilecek.

Toplam 4 bin metrekare alan üzerine 4 katlı ve 27 üniteli olarak planlanan merkezdeki çalışmalarda sona yaklaşırken; Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özer Özen ve İlçe Müftüsü Cemal Uzun devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hem Çarşamba’ya hem de çevre ilçelere büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Halit Doğan, “Çarşamba Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizdeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Merkez; toplam 4 bin metrekare alanda, 4 katlı ve 27 üniteli olarak hizmet verecek. Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’miz sadece ilçemize değil çevre ilçelere de hizmet verebilecek kapasitede olacak. Yeni ve son teknolojinin kullanılacağı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’miz modern görüntüsü ve verdiği hizmetle farkındalık yaratacaktır. Çarşambalı hemşehrilerimize daha güzel, daha modern bir ortamda hizmet verilecek. Biz Çarşamba Belediyesi olarak sağlıkta, eğitimde, ulaşımda hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda her zaman yanlarındayız. İlçemiz için hizmet edebilmek, Çarşambamıza katkı sunmak, değer katmak bizim en büyük mutluluğumuz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz Çarşambamıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bir adet panoromik film cihazı, 2 adet periapikal röntgen birimi, bir adet acil diş üniti, bir adet mahkum diş üniti, 2 adet pedodonti kliniği ve bir adet ameliyathane bulunuyor.