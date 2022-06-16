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Çarpışan iki otomobil dere yatağına yuvarlandı: 6 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde aynı istikamete seyir halindeki 2 otomobilin çarpışarak dere yatağına yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı.

SAMSUN 16.06.2022, 21:15
Çarpışan iki otomobil dere yatağına yuvarlandı: 6 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde aynı istikamete seyir halindeki 2 otomobilin çarpışarak dere yatağına yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kelikler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan H.K.’nin (21) kullandığı 55 AAT 462 plakalı otomobil ile aynı yönde giden ve Alaçam Adliye personelinin bulunduğu İ.G. (35) yönetimindeki 57 HA 155 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobil de dere yatağına yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüleri H.K, İ.M. ve otomobillere yolcu bulunan S.Ç.(21), E.İ. Y.Ç.(37) ve E.Y. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan E.Y. hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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