Canik’ten TEKNOFEST KARADENİZ anısına özel hediye

Canik Belediyesi ekipleri ücretsiz servis noktalarını ziyaret ederek TEKNOFEST KARADENİZ için özel hazırlanan hediyeleri vatandaşlara takdim etti.

Canik Belediyesi ilçeden sağladığı ücretsiz servisle vatandaşları TEKNOFEST’le buluşturmaya devam ediyor. Ücretsiz servis noktalarında vatandaşları ziyaret eden belediye ekipleri, TEKNOFEST için özel olarak hazırlanan hediyeleri vatandaşlara takdim etti.

“Vatandaşlarımızın heyecanlarına ortak oluyoruz”

Hediyelerin TEKNOFEST anısına özel olarak hazırlandığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımızın şehrimizde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’i büyük bir ilgi ve heyecanla takip ediyorlar. Bizler de vatandaşlarımızın heyecanlarına ortak oluyoruz. Bu sene şehrimizde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST anısına özel olarak hazırladığımız hediyeleri vatandaşlarımıza takdim ediyoruz” dedi.

“Ücretsiz seferlerimiz devam edecek”

TEKNOFEST KARADENİZ süresince ücretsiz servis seferlerinin devam edeceğin belirten Sandıkçı, “TEKNOFEST KARADENİZ için özel olarak düzenlediğimiz ücretsiz servis seferlerimiz festival süresi boyunca devam edecek. İlçemizden festival alanına vatandaşlarımızın gidiş ve dönüşlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.