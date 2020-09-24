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Canik’ten öğrencilere 75 tablet

AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER BAŞKANLIĞININ KOORDİNESİNDE BAŞLATILAN TABLET BAĞIŞI KAMPANYASINA CANİK BELEDİYESİ 75 TABLET İLE DESTEK VERECEĞİNİ AÇIKLADI.

SAMSUN 24.09.2020, 16:49
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Canik’ten öğrencilere 75 tablet

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının koordinesinde başlatılan tablet bağışı kampanyasına Canik Belediyesi 75 tablet ile destek vereceğini açıkladı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı korona virüs sürecinde uzaktan eğitim alan dezavantajlı öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için tablet bağışı kampanyası başlattı. Uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan kampanya çerçevesinde tablet, bilgisayar, internet desteği sağlanacak. Gerçekleştirilen kampanyaya 75 tablet bağışında bulunacaklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Çocuklarımızın geleceğine katkı sunmak için gerçekleştirilen bu kampanyaya ücretsiz internet ağımızı güçlendirerek ve EBA Destek noktası oluşturarak destek vermiştik. Şuanda 19 noktada 25 sektörel anten ile 11 merkez mahallemize ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. Ayrıca Mevlana Kampüsü içerisinde bulunan Kütüphanemizi EBA Destek noktası haline getirdik. Şimdi de bu anlamlı kampanyaya 75 tablet bağışında bulunarak destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi ve çocuklarımızı yeni eğitim öğretim yılında yalnız bırakmayacağız” dedi.

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