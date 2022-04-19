Canik’te üç gün boyunca “23 Nisan coşkusu” yaşanacak

Canik Belediyesi’nin ilçedeki çocuklara yönelik Ramazan ayı boyunca düzenlemiş olduğu etkinlikler, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde üç gün boyunca devam edecek.

Canik Belediyesi’nin ilçedeki çocuklara yönelik Ramazan ayı boyunca düzenlemiş olduğu etkinlikler, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde üç gün boyunca devam edecek. Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak üzere ilçede düzenlenecek etkinlikler sabah saatlerinde başlayıp geç saatlere kadar sürecek. Düzenlenen etkinliklerle birlikte çocukların neşe ve mutluluğuna ortak olacaklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde düzenleyeceğimiz 23 Nisan etkinlikleriyle çocuklarımız hem bayram sevincini hem de Ramazan coşkusunu birlikte yaşayacak. Onlara bu güzel günün neşesini ve mutluluğunu yaşatmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın bu mutluluğuna ortak olmak bizleri de heyecanlandırıyor” diye konuştu.

Programlar dizisi 22 Nisan’da başlıyor

Çocukların Ramazan coşkusunu ve bayram sevincini birlikte yaşayacağı programlar dizisi 22 Nisan akşamı Hasköy Sema Çakır Parkı’nda sergilenecek gösterilerle başlayacak. 23 Nisan günü bir AVM’de devam edecek etkinlikler ise saat 12.30, 14.30 ve 16.30’da olmak üzere üç seans şeklinde gerçekleştirilecek. Etkinliklerde animasyon gösterileri, eğlenceler, Hacivat-Karagöz, jonglör ve illüzyon gösterileri, bando, yüz boyama, yarışmalar yer alacak. Ayrıca etkinlikte çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler verilecek. Kutlamalar 24 Nisan akşamı Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi bahçesinde yapılacak etkinliklerle son bulacak.

23 Nisan Coşkusu Mahallemde

Canik Belediyesi tarafından çocuklara yönelik ilçede düzenlenecek etkinlikler otobüs turlarıyla devam edecek. 23 Nisan günü Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın da katılımıyla gerçekleştirilecek otobüs turlarıyla çocuklar bayram sevincini mahalle mahalle dolaşarak tüm ilçeye duyuracak.

Etkinlikler Kültür Merkezi’nde devam edecek

Gün içinde devam eden 23 Nisan etkinlikleri gün sonuna değin sürecek. Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde davetli olarak katılacağı iftar programının ardından gerçekleştirilecek sahne gösterileriyle eğlenmeye devam edecek. Kültür Merkezi’nde sergilenecek oyun ve gösterilerde meddah, Karagöz ve Hacivat, Kavuklu ile Pişekar, çocuk oyunları, animasyon gösterileri ve çeşitli eğlenceler yer alacak.

Canik Belediyesi tarafından 22-23-24 Nisan 2022 tarihleri boyunca düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ilçedeki tüm çocukların davetli olarak katılabileceği duyuruldu.