Canik’te tüm çiftçilere ücretsiz toprak analizi

Samsun’un Canik ilçesinde hayata geçen ‘Toprak Analizi Projesi’yle çiftçilere ücretsiz toprak analizi yapılarak ürün verimliliği arttırılacak.

Canik Kaymakamlığı, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Canik Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Toprak Analizi Projesi ile çiftçilerin kullanımında olan tarım arazilerine ücretsiz toprak analizi yapılarak toprak yapısı korunarak verimli tarım yapılması sağlanarak bilinçsiz gübrelemenin önüne geçilecek.

“Yüksek verim almalarını sağlayacak”

İlçede sürdürülebilir ve verimli bir tarım yapılmasını hedeflediklerini belirtti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Toprak Analizi Projesi ile ilçemizdeki tüm çiftçilerimize ücretsiz toprak analizi yaparak verimli bir tarım yapabilmelerine imkân sağlıyoruz. Sürdürülebilir ve verimli bir tarım yapılması adına yapılan toprak analizi ile çiftçilerimizin kullandıkları tarım arazilerinden yüksek verim almalarını sağlayacak ve toprak yapısını koruyarak bilinçsiz gübrelemenin önüne geçeceğiz. Toprak analizi sonuçlarına göre çiftçilerimize ekecekleri ürünlerin gereksinimlerini en uygun gübre miktarı hesaplanarak gübreleme takvimi oluşturulacak” dedi.

Çiftçilere yüzde 100 destek

İlçedeki çiftçilerin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak gübre ve tohum desteklerimizi çiftçilerimizle buluşturmuştuk. Bundan sonraki süreçte de her anlamda çiftçilerimizin yanında olmaya, her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Üreten, gelişen bir Canik için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın ev sahipliğinde Canik Belediyesi’nde gerçekleşen protokol imza törenine Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül katıldı.