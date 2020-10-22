Canik’te tablet dağıtımına başlandı
CANİK BELEDİYESİNİN ONLİNE EĞİTİME ERİŞİM SORUNU YAŞAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞLATTIĞI ÇALIŞMA KAPSAMINDA CANİK İLÇESİNDE İKAMET ETMEKTE OLAN İHTİYAÇ SAHİBİ 170 ÖĞRENCİ TESPİT EDİLDİ. CANİK KÜLTÜR MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TABLET DAĞITIM TÖRENİNDE PANDEMİ TEDBİRLERİNE DİKKAT EDİLDİĞİNİ İFADE EDEN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, “UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ VE EBA DESTEK NOKTASI GİBİ ÇEŞİTLİ PROJELER GELİŞTİRMİŞTİK. ŞİMDİ DE GERÇEKLEŞTİRMİŞ ÇAĞRI SONUCU BELEDİYEMİZE BAŞVURUDA BULUNAN TÜM İHTİYAÇ SAHİBİ KARDEŞLERİMİZE TABLET HEDİYE EDİYORUZ. BURADA İKİ KISTASIMIZ VAR. BİRİNCİSİ BAŞVURUDA BULUNANLARIN İLÇEMİZDE İKAMET EDİYOR OLMASI. İKİNCİSİ İSE GERÇEK MANA DA İHTİYAÇ SAHİBİ OLMASI. PROJEMİZİ İLK AÇIKLADIĞIMIZDA 55 RAKAMINI ZİKRETMİŞTİK ANCAK BU KISTASLARA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞEN 170 BAŞVURUNUN TAMAMINA TABLET VERME KARARI ALDIK. BURADA AYNI ZAMANDA TABLETLERİN VE UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMLARININ NASIL KULLANILACAĞINA DAİR BİR EĞİTİM ÇALIŞMASI DA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. GENEL MANA DA SOSYAL YARDIM HUSUSUNDA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞUMUZ ÇALIŞMALARA BAKILDIĞINDA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ BÜTÜN YÖNLERİYLE SAHAYA YANSITMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ GÖRÜLECEKTİR. BELEDİYECİLİĞİ SADECE YOL, KALDIRIM, PARK YAPMAK OLARAK GÖRMÜYORUZ. SOSYAL BELEDİYECİLİK İLE YATIRIM BELEDİYECİLİĞİNİ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALIYORUZ” DEDİ.
Canik Belediyesi ilçede tableti olmayan 170 öğrenciye tablet dağıtımı yaparak uzaktan eğitim sürecine desteklerini sürdürdü.
Canik Belediyesinin online eğitime erişim sorunu yaşayan öğrenciler için başlattığı çalışma kapsamında Canik ilçesinde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi 170 öğrenci tespit edildi. Canik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tablet dağıtım töreninde pandemi tedbirlerine dikkat edildiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Uzaktan eğitim sürecinde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için ücretsiz internet hizmeti ve EBA destek noktası gibi çeşitli projeler geliştirmiştik. Şimdi de gerçekleştirmiş çağrı sonucu Belediyemize başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize tablet hediye ediyoruz. Burada iki kıstasımız var. Birincisi başvuruda bulunanların ilçemizde ikamet ediyor olması. İkincisi ise gerçek mana da ihtiyaç sahibi olması. Projemizi ilk açıkladığımızda 55 rakamını zikretmiştik ancak bu kıstaslara uygun olarak gerçekleşen 170 başvurunun tamamına tablet verme kararı aldık. Burada aynı zamanda tabletlerin ve uzaktan eğitim platformlarının nasıl kullanılacağına dair bir eğitim çalışması da gerçekleştiriyoruz. Genel manada sosyal yardım hususunda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalara bakıldığında sosyal belediyeciliği bütün yönleriyle sahaya yansıtmaya çalıştığımız görülecektir. Belediyeciliği sadece yol, kaldırım, park yapmak olarak görmüyoruz. Sosyal belediyecilik ile yatırım belediyeciliğini bir bütün olarak ele alıyoruz” dedi.
Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar’ın da katıldığı EBA destek sisteminin nasıl kullanılacağının anlatıldığı eğitim sunusunun ardından sona erdi.
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