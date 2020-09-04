Canik’te sınavlar öncesi okullar dezenfekte edildi

KPSS ve Bursluluk sınavları öncesinde korona virüse karşı önlemler alınıyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde sınava girmeleri için okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

Canik Belediyesi hafta sonu gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi sınavların gerçekleştirileceği okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Korona virüs ile mücadelesini her alanda sürdüren Canik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullarda okul bahçelerini, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masaları ve sıraları, sınıfları, koridorları ve lavaboları tek tek steril hale getirerek dezenfekte etti. Okul girişlerine ve sınıflara el dezenfektanı ve maske yerleştirilerek sosyal mesafe kuralına uyulması açısından da yerlere uyarı işaretleri yapıştırıldı.

Sınavlara girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Her şeyin başı sağlık. Hem bursluluk sınavına girecek öğrencilerimiz hem KPSS’ye girecek olan genç kardeşlerimizin sağlığı için sınavların gerçekleştirileceği okullarda sterilizasyon çalışması gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ve ailelerimizin bu konuda endişeleri olmasın. Canik Belediyesi olarak korona virüsle mücadele konusunda Canik Kaymakamlığımızın riyaseti ve koordinesinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Sınavlara girecek olan kardeşlerimiz sınavlarına konsantre olsunlar” ifadelerini kullandı.