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Canik’te öğretmenlerin adına fidan dikildi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında adına fidan dikilen öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.

SAMSUN 22.11.2021, 16:50
Canik’te öğretmenlerin adına fidan dikildi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında adına fidan dikilen öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.

Canik Belediyesi, Canik ilçesinde görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak amacıyla bir kahvaltı programı düzenledi. Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programında Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, okul müdürleri ve öğretmenlerle birlikte yaklaşık 450 davetli yer aldı. Programa ev sahipliği yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Öğretmenler Günü hediyesi olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde adına fidan dikilen öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.

Şehit öğretmenler unutulmadı

Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen programda, geçen ay sınıfta öğrencilere ders anlatırken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Canik İMKB Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Selami Bozacı ile yakın zaman önce teröristlerce şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz öğretmenler de hayırla yad edildi. Programda konuşan Canik Kaymakamı Mahmut Halal, “Bu güzel organizasyonla bizlere ev sahipliği yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Bey nezdinde tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim. Bu özel günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete intikal eden tüm şehit öğretmenlerimizi saygıyla, minnetle yad ediyorum” dedi.

1330 fidan dikildi, sertifika verildi

Kahvaltı programının ardından öğretmenlere hitaben konuşma yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde bin 330 fidanı Canik’te görev yapan öğretmenler adına toprakla buluşturduklarını belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki öğrencilerimizle birlikte Samsun Valiliği ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Geleceğe Nefes’ projesinde ilçedeki her öğretmenimiz adına birer fidan dikerek bu etkinliği 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir amaca dönüştürdük. Öğrencilerimizle birlikte diktiğimiz bu fidanların dallarına ilçemizde görev yapan siz değerli öğretmenlerimizin isimlerini yazdık. Bu vesileyle bin 330 fidanı toprakla buluşturup öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak istedik. Öğretmenlerimiz adına diktiğimiz bu fidanlar, yetiştirdiğiniz ve yetiştireceğiniz öğrenciler gibi ülkemize nefes olsun, can olsun istedik” diye konuştu.

“Öğretmenlerimize minnettarız”

Öğretmenlere hitaben konuşma yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladığını ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bir tohumun yetişmesinde, filizlenip yeşermesinde, boy atıp kocaman bir ağaç olmasında toprağın, suyun, güneşin ve diğer sebeplerin ne ölçüde katkısı oluyorsa; bizlerin de yeni şeyler öğrenip yetişmemizde, hayata atılıp gelişmemizde, başarı elde edip kendimizi kanıtlamamızda öğretmenlerimizin o ölçüde katkısı olmuştur. Bu nedenle, bizleri yetiştiren tüm öğretmenlerimize hayatımızın her aşamasında minnettar olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlik meslek değil, kutsal bir görev”

Başkan İbrahim Sandıkçı ayrıca şunları söyledi:

“Bilgiyi edinirken, işlerken, hayata geçirip uygularken, gençlerimize ve çocuklarımıza rehberlik edecek, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmayı öğretecek ufku açık, aydınlık ruhlu öğretmenlerimize her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız. Bu sebepledir ki, öğretmenlik meslek değil, kutsal bir görevdir. Çocuklarımızı yeni çağa hazırlayabilmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Zamanla hepimiz farkına varıyoruz ki, egemen güçlerin dünyadaki fiili işgal dönemi son bulmaktadır. Bundan böyle tüm dünyayı kontrol altında tutmaya çalışan gruplar, şirketler ve şahısların uyguladıkları zihinsel işgal dönemi başlamaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte günümüzde kullanımı yaygınlaşan sosyal medya aracılığıyla topyekûn insanlık zihinsel işgal altına alınmaktadır.”

İbrahim Sandıkçı, uluslararası proje yarışmalarında ödül alan Canik Orman Okulu, Sıfır Atık Köyü, Canik Meslek Edindirme Kursları (CAMEK) gibi projelerle ve gençliğe yönelik sürdürülen faaliyetlerden dolayı Canik Belediyesi’nin Ankara’da düzenlenen gençlik festivalinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildiğini dile getirdi.

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ise, “Öğretmenliğe gönül vermiş, yıllarını öğrencilerine adamış ve tecrübeleriyle bizlere ışık olmaya devam eden bütün öğretmenlerimize hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Aramıza yeni katılan genç meslektaşlarıma, yıllar sonra geriye dönüp baktıklarında gurur duyacakları başarılı bir meslek hayatı diliyorum. Onlara öğrencilerin birer cevher, öğretmenin ise birer sarraf olduklarını hatırlatmak istiyorum. Cevheri işleyecek sizlersiniz. Milletimizin fikren, ilmen ve kültürel olarak zenginliği sizlerin ellerinize ve gönüllerinize emanet” ifadelerini kullandı.

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