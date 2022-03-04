banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

Canik’te öğrencilerin bilgi yarışması heyecanı

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabı bilgi yarışmasına katılacak ortaokul öğrencileri kitabın editörüyle buluştu.

SAMSUN 04.03.2022, 17:34
Canik’te öğrencilerin bilgi yarışması heyecanı

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabı bilgi yarışmasına katılacak ortaokul öğrencileri kitabın editörüyle buluştu.

Canik’teki ortaokul öğrencileri 15 Mart tarihinde düzenlenecek olan ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabı bilgi yarışmasına katılıyor. Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen bilgi yarışmasına katılacak ortaokullu öğrenciler kitabın editörü Esma Güner’in sunumuyla gerçekleştirilen söyleşi programına katıldı. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi ve imza günü programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Yarışmaya 2 binden fazla öğrenci başvurdu”

Proje hakkında davetlilere bilgi veren Canik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, “Yarışmamızın oluşmasında en büyük pay sahibi olan ve bütün maddi giderlerini karşılayan Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Mustafa Uzunlar şunları kaydetti:

“Kudüs birçok peygamberin yaşadığı mübarek bir beldedir. Sevgili Peygamberimizin miraca yükseldiği, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa da bu topraklarda yer almaktadır. Allah’a duamız odur ki; Kudüs, yıllardır maruz kaldığı işgalci tutumdan bir an önce kurtulup yeniden ‘Darüsselam’ yani esenlik, barış, huzur yurdu olarak anılacağı günlere bir an önce kavuşsun. ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabıyla öğrencilerimizin, gözbebeğimiz Kudüs’ü daha yakından tanıması, Kudüs’e olan sevgilerini kuvvetlendirmeleri gayesiyle yola çıktığımız ve Canik Belediye Başkanımızın liderliğinde, sponsorluğunda planladığımız ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabı bilgi yarışması projesine ilçemizde 15 ortaokulumuzdan 2 binden fazla öğrencimizin katıldığını belirtmek istiyorum. Bu vesileyle Diyanet İşleri Uzmanı ve Diyanet Çocuk Dergisi Editörü Esma Güner hanımefendiye, bu konuda farkındalık oluşturacak bu anlamlı eseri için şükranlarımı sunuyorum.”

Başkan Sandıkçı: “Kudüs özgür olmadan dünyadaki zulüm son bulmayacak”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı konuşmasında Kudüs’ün ve Filistin topraklarının dünya tarihi ve İslam tarihi açısından önemine değindi. Dünyadaki huzur ve barışın Kudüs’ün özgür kalmasıyla sağlanabileceğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Kudüs tarihte nice devletler tarafından defalarca el değiştirmiş, insanlıktan nasibini almayanlar tarafından kuşatılmış, işgal edilmiş ve yeni Fatih’i gelinceye dek eli kolu prangalı bir şekilde bekleyip kaderine boyun eğen esir bir kenttir. Biliyoruz ki, Kudüs özgür olmadan dünyadaki zulüm son bulmayacaktır. Kudüs özgür olmadan insanlar mutlu olmayacaktır. Kudüs özgür olmadan yeryüzünde akan kan ve gözyaşı durmayacaktır. Çünkü Kudüs adaletin; Kudüs, barışın; Kudüs, esenliğin başkentidir. Başkenti esaret altında olan bir dünya hiçbir zaman saadete erişemeyecektir” dedi.

“Bir vatanın işgali, halkının yurdundan çıkartılmaya mecbur bırakılması insanlık tarihinde ilk değil”

Konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılara da değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Hepimiz tarihimize olan bağlılığımız sayesinde vatan ve toprak kavramlarının bir millet için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Son günlerde Karadeniz’in kuzey kıyısında yer alan Ukrayna topraklarında cereyan eden elim hadiseler tüm dünyaya bu kavramların önemini bir defa daha göstermiştir. Bir vatanın işgali, halkının yurdundan çıkartılmaya mecbur bırakılması insanlık tarihinde ilk değil. Dünya kuruldu kurulalı Hazreti Adem’in çocukları olan Kabil’in, kardeşi Habil’i katletmesiyle başlayan insanlık suçu günümüz modern dünyasına ulaşana dek işlenmeye devam etmektedir. Kudüs de bu insanlık suçundan payını fazlasıyla almış; atalarımızın bu coğrafyadan çekilmesiyle birlikte yüzü bir daha hiç gülmemiş öksüz ve yetim bir yurt olarak kalmıştır.”

“İnsanlığın kurtuluşunun anahtarlarının bu mukaddes şehirde saklı”

Kudüs’ün hem Müslümanlar için hem de insanlık için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, “Dünyanın, insanlığın selameti için Kudüs’ün o eski şanlı günlerine, özgürlüğüne yeniden bir an önce kavuşması gerekmektedir. Ve Kudüs’ü ilelebet özgür yaşatacak, dünyayı da adalete kavuşturacak nesil sizlersiniz gençler! Kudüs’ü öğrenin, Kudüs’ü öğretin ve insanlığın kurtuluşunun anahtarlarının bu mukaddes şehirde saklı tutulduğunu asla hatırınızdan çıkarmayın. İlçemizdeki ortaokullar arasında düzenlenecek olan ‘Selam Sana Ey Kudüs’ isimli bilgi yarışması için hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Kudüs özgür kalıncaya dek bu davayı her zaman haykıracağız ve gündemimizden asla çıkarmayacağız. Bu bilinci tazelemek amacıyla tertip ettiğimiz programımıza katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, sınavda dereceye giren ilk 3 öğrenciye Canik Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verileceğini ve başarılı olan ilk 40 öğrencinin Çanakkale turuna katılacağını söyledi.

Çocuklar kitap imzalattı

Söyleşi yapmak üzere sahneye davet edilen editör Esma Güner, Kudüs ve Filistin coğrafyası hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Kudüs’ün Hazret-i İbrahim’den beri Müslümanlar için önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Esma Güner, öğrencilere bu topraklarda yaşanan tarihsel süreci aktardı. Esma Güner, öğrencilere sorular yönelterek karşılıklı sohbet şeklinde sürdürdüğü söyleşi programının ardından öğrencilere Canik Belediyesi tarafından hediye edilen ‘Selam Sana Ey Kudüs’ adlı kitabını imzaladı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18