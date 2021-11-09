banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Canik’te minikler, Başkan Sandıkçı’dan masal dinledi

Canik Belediyesi, “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kapsamında ilçedeki Hanım Konakları’nda eğitim gören çocuklara yönelik etkinlik programı düzenledi.

SAMSUN 09.11.2021, 15:31
Canik’te minikler, Başkan Sandıkçı’dan masal dinledi

Canik Belediyesi, “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kapsamında ilçedeki Hanım Konakları’nda eğitim gören çocuklara yönelik etkinlik programı düzenledi.

Canik Belediyesi, bu yıl 8 ve 14 Kasım tarihleri arasında kutlanan “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kapsamında ilçedeki Hanım Konakları’nda eğitim gören çocuklara yönelik etkinlik programı düzenledi. Kahvaltıyla birlikte başlayan etkinliğe yaklaşık 350 kişilik davetli katıldı. Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, Canik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zekeriya Özkan, çok sayıda öğretmen, veli ve öğrenciler yer aldı. Etkinlikte yer alan minik öğrenciler, kahvaltı programının ardından kendileri için hazırlanan oyun alanında palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Programın giriş konuşmasını gerçekleştiren Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, böyle bir etkinlik düzenledikleri için Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti. Çocuklara maddi eğitimle birlikte manevi eğitimin de verilmesi gerektiğine vurgu yapan Müftü Ali Çebi, “Manevi eğitim olmadan milli eğitim olmaz” diye konuştu.

“Şehirleri inşa ederken nesilleri de ihya etmeliyiz”

Programda konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, etkinliği düzenleyen Canik Belediyesi Hanım Konakları yetkililerine, öğretmenlere ve davete iştirak eden tüm velilere ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirtti. Konuşmasında genç nesillerin eğitiminin önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bugünkü genç nesli geleceğe hazırlamak için daha çok gayret etmemiz gerekir. Bizler bir yandan şehirleri inşa ederken diğer yandan da nesilleri ihya etmeliyiz” diye konuştu. Başkan Sandıkçı gelişen ve değişen dijital çağda çocuklarla birlikte velilerin de kendilerini yenilemeleri gerektiğini ifade etti. Canik Belediyesi tarafından faaliyet gösteren ve Canik İlçe Müftülüğü ile Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim veren Sıbyan Okulları’nın gelecek neslin maddi ve manevi anlamda gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bu çocuklar yarının Türkiye’sinde bizleri idare edecek kadrolarda yer alacak nesillerdir. Dünyanın gözü bu neslin üzerindedir. Onları bilgi ile donatılmış ahlaklı nesiller olarak yetiştirmemiz gerekmektedir” dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, çocuklara masal okudu

Konuşmasında çocukların kitap okuma alışkanlığı edinmeleri gerektiğine ısrarla değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, velilerden bu konuda örnek olmalarını istedi. Kitap okumaya teşvik etmek amacıyla minik öğrencilere masal kitabı okuyan Başkan İbrahim Sandıkçı, program sonunda kitap ve hediyeler vererek çocukları ödüllendirdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6